BAHIA

Luto na política: morre o ex-deputado estadual Paulo Câmara aos 80 anos

Ele exerceu o cargo por seis mandatos, entre 1995 e 2015

Bruno Wendel

Publicado em 4 de maio de 2025 às 12:27

Morre o ex-deputado estadual Paulo Câmara aos 80 anos Crédito: Ascom Alba

Uma das figuras muito presentes no cenário político baiano, o ex-deputado estadual Paulo Francisco de Carvalho Câmera morreu neste domingo (04), aos 80 anos, em Salvador. Ele será cremado às 16h no Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação. >

Natural de Itabuna, no Sul da Bahia, Paulo Câmara foi ex-deputado estadual por seis mandatos, ex-secretário de Estado e ex-presidente da Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (CAR).>

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) Ivana Bastos divulgou uma nota. Ela decretou luto oficial. >

“A ALBA está em luto por três dias em memória de Paulo Câmera, um homem público excepcional, de absoluto respeito e seriedade no trato com as contas públicas, dinâmico, espirituoso, além de ser um gentil no relacionamento com as pessoas. Meu abraço solidário a todos os familiares, aos seus filhos Bárbara, Betânia e Rubens, e amigos de Paulo, além de seus conterrâneos de Itabuna, sua terra natal”, lamenta a chefe do Legislativo baiano. >

Leia no íntegra:>

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputada Ivana Bastos, decretou luto oficial na Casa, por três dias, pelo passamento, hoje (4.05), do ex-deputado estadual Paulo Francisco de Carvalho Câmera, aos 80 anos, em Salvador. >

Câmera exerceu seis mandatos consecutivos na ALBA, entre 1995 e 2015, licenciando-se entre 2011 e 2014 e, definitivamente, em 2015, não chegando a cumprir o mandato que iria até 2019. Foi 3º secretário da Mesa Diretora e presidiu importantes comissões, como a de Finanças e Orçamento (2001–2006) e a de Defesa do Consumidor. Participou ativamente de CPIs relevantes, como as que investigaram o Metrô de Salvador e a que apurou escutas telefônicas ilegais na Secretaria de Segurança Pública.>

Com grande experiência também no Executivo, entre 2011 e 2015 exerceu os cargos de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e secretário de Agricultura, ambos durante o governo Jaques Wagner; e a presidência da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em 1994, durante o governo Antônio Carlos Magalhães.>

Era formado em Administração Pública pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização pela Fundação Getúlio Vargas.>