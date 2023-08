Maçariqueiro na BA acusa ex-patrão de tortura e cárcere privado

Um maçariqueiro, ex-funcionário de uma sucata, registrou queixa no Ministério Público do Trabalho (MPT-BA) por cárcere privado, tortura e ameaça de morte sofrida por seu ex-patrão em janeiro deste ano, em Simões Filho. A vítima, de 47 anos, que preferiu não ter seu nome revelado, conta que tudo teve início com uma falsa acusação de roubo de uma quantia de R$300 mil.



“Num dia de jornada, ele e o segurança dele me botaram dentro de um quarto. Ele começou a me bater e falou que queria tudo, que eu tinha roubado ele. Chamou o segurança, me levou para o mato e falou que ia me matar. Fiquei com o rosto todo machucado”, relata.