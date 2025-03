MERCADO IMOBILIÁRIO

Maceió, Fortaleza e Recife têm preço médio de imóveis mais caro do que Salvador; entenda

Preço médio do m² em Salvador é estimado em R$ 7.116

Mesmo liderando o aumento de preço de imóveis entre as capitais do Brasil, o valor médio do metro quadrado de Salvador não é o maior do país. Segundo o Índice FipeZap, do Instituto de Pesquisas Econômicas, a capital baiana ocupa a 16ª posição no ranking de preço médio de venda residencial, ficando atrás de capitais nordestinas como Maceió, Fortaleza, Recife, São Luís e João Pessoa. >