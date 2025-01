ECONOMIA

Salvador tem o segundo maior aumento no preço de imóveis entre capitais

Barra lidera lista entre bairros com o metro quadrado mais caro da capital baiana

Um imóvel residencial ficou 16,38% mais caro em Salvador em 2024 se comparado a 2023. A capital baiana registrou o segundo maior aumento entre as capitais, atrás apenas de Curitiba, no Paraná, onde a compra ficou 18% mais cara. Os dados são do Índice FipeZAP, do Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).