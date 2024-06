TRAFICANTE X USUÁRIO

Maconha: falta de critérios para definir usuários prejudica pessoas negras, dizem especialistas

Quem explica é Misael França, professor de Processo e Prática Penal da Universidade Federal da Bahia (Ufba). “A falta de objetivos para a configuração do sujeito como usuário ou traficante acaba vulnerabilizando ainda mais a população negra periférica, que fica à mercê das autoridades policiais, ministeriais e do poder judiciário”, diz.

Segundo Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), as forças de segurança serão orientadas a seguir a decisão do Supremo Tribunal Federal.

“Vamos instruir as forças de segurança a partir do normativo do Supremo Tribunal Federal. Independente disso, vamos continuar com o enfrentamento ao tráfico de drogas e as lideranças que violentam a população do estado”, ressaltou, durante evento realizado na manhã de quarta-feira (26).