Mãe de blogueira assassinada faz apelo em redes sociais

Neste domingo (20), a mãe da influencer Ianca Lorrane Jesus Maia, conhecida nas redes sociais como Yanca Maia, publicou um vídeo na página da filha, denunciando que pessoas estão se passando por ela para pedir doações em dinheiro. Yanca, que tinha 27 anos, foi morta a tiros na madrugada da última sexta-feira (18) dentro de sua casa, em Periperi.



As fotos e vídeos publicados por Yanca foram arquivados pelos familiares após o assassinato, e a conta foi reativada para a postagem da mãe da influencer. No vídeo, compartilhado com os mais de 70 mil seguidores da jovem, sua mãe relata, abalada, estar sofrendo crises emocionais pela perda da filha e, além disso, devido aos pedidos de dinheiro que têm sido feitos em seu nome nas redes sociais. De acordo com ela, os amigos e familiares estão se esforçando para bloquear e denunciar os perfis responsáveis pelos golpes.