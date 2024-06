BAHIA

Mãe de criança com síndrome de Down terá jornada reduzida pela metade, decide Justiça

Mulher trabalha no Hospital Climério de Oliveira, em Salvador

Publicado em 26 de junho de 2024 às 15:35

A Justiça decidiu diminuir a jornada de trabalho de uma médica do Hospital Climério de Oliveira, em Salvador, para ela cuidar de sua filha, uma criança de 6 anos com síndrome de Down e problemas cardíacos. A redução foi de 50% da carga laboral. Ainda cabe recurso dessa decisão.

No processo, a mulher solicitava a redução da sua jornada de trabalho de 24 para 12 horas semanais, sem redução salarial, com base na necessidade de cuidar da criança. Segundo a mãe, a menina apresenta dificuldades neuropsicomotoras, problemas de memória sequencial e atraso linguístico e, por isso, necessitava de acompanhamento com diversos profissionais, incluindo fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo e musicoterapeuta. O pedido de tutela antecipada foi deferido pela juíza da 36ª Vara do Trabalho da capital e posteriormente confirmado em sentença.

A empresa recorreu ao Tribunal, e o recurso foi relatado pela desembargadora Débora Machado. Para a magistrada, a prova documental demonstrou que a médica "é o único apoio ao tratamento de sua filha", destacando que a trabalhadora também tem câncer de mama e necessita de tratamento.

A desembargadora afirmou que, tanto a Constituição Federal, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. “Constata-se com facilidade que a jornada desempenhada pela reclamante no âmbito da reclamada dificulta o acompanhamento do tratamento de sua filha”, disse.