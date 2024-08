PITANGUEIRAS

Mãe e filho autista são sequestrados em Lauro de Freitas

Uma mãe foi sequestrada junto com seu filho autista na terça-feira (20), em Lauro de Freitas. Quando estavam passando pelas proximidades da rua Leonardo Rodrigues da Silva, no bairro Pitangueiras, os dois foram capturados por um grupo de três homens armados e mascarados que estavam em um veículo de cor escura.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe foi obrigada a realizar transferências bancárias via pix para os criminosos. Duas horas após o sequestro, tanto a mulher como o filho foram deixados pelos sequestradores no bairro da Liberdade, em Salvador. Ao serem libertos, os dois foram socorridos por populares. A 23ª Delegacia Territorial (DT - Lauro de Freitas) está responsável pela investigação do caso.