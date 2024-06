REVOLTA

Mãe é flagrada tentando vender bebê recém-nascido no interior da Bahia

A mãe de duas crianças, sendo uma recém-nascida e outra de 4 anos, foi flagrada, na noite de quarta-feira (19), tentanto vender os filhos para comprar bebidas alcóolicas e drogas no centro urbano de Medeiros Neto, no sul baiano.

Policiais militares da 44ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso e encontraram as crianças no colo de moradores da região, que ficaram revoltados com a situação. O bebê é um recém-nascido do sexo feminino e o irmão é um menino de aproximadamente 4 anos. Os dois foram encaminhados para a unidade saúde local, pois, estavam com sintomas de febre e com fome.