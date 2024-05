Justiça autoriza transfusão de sangue em recém-nascida após ter o procedimento negado pelos pais

A criança corria risco de morte no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio no interior da Bahia

Uma recém-nascida internada no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, teve o procedimento de transfusão de sangue e hemoderivados negado pelos pais, mas o pedido apresentado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) foi autorizado pela Justiça nesta sexta-feira (24).

A equipe médica pode realizar o tratamento, caso acredite necessário. Segundo o promotor de Justiça Pedro Nogueira Coelho, os pais da criança, alegando motivos religiosos, não haviam autorizado a transfusão mesmo com ela correndo risco de morte.

De acordo com o Ministério Público, a ação relata que a criança apresentou insuficiência respiratória, sendo mantida em ventilação mecânica, com problemas cardiológicos e hemorragia digestiva. Diante desse quadro, a Justiça autorizou ainda a realização de todos os procedimentos que se fizerem pertinentes ao resguardo da vida e saúde da criança. Também determinou que a técnica em Serviço Social e/ou agente de proteção realize visita à residência da família para verificação do acolhimento ao bebê de forma ampla assim que ele tiver alta.