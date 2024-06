Recém-nascida tem parada cardíaca e morre após tomar chá no norte da Bahia

Uma bebê de um mês passou mal e morreu na tarde de domingo (9) após beber um chá em casa, em Juazeiro, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, a mãe da recém-nascida teria dado a bebida para a criança. A Delegacia Territorial de Juazeiro instaurou inquérito policial para apurar o caso.

A recém-nascida foi identificada como Laura Marina da Silva Andrade. A Secretaria de Saúde (Sesau) do município informou que a bebê deu entrada no domingo (9), por volta de 12h, na Unidade Pediátrica (UPED) com parada cardiorrespiratória em estado grave. Ela recebeu o atendimento, mas, veio a óbito pouco tempo depois.