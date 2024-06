SALVADOR

Maestro Letieres Leite será homenageado com nome da Escola de Música e Artes e Sala de Espetáculos

Prefeitura diz que previsão de inauguração é para 2025

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 13:57

Escola de Música da Bahia Crédito: Divulgação

O maestro e instrumentista Letieres Leite vai ser homenageado com nome da Escola de Música e Artes e Sala de Espetáculos no Comércio, em Salvador. Em obras, com previsão para inauguração em 2025, os equipamentos abraçam o legado do maestro, falecido em 2021 e vão integrar o Complexo Cidade da Música na capital.

A prefeitura destaca que a homenagem a Letieres acontece não só por sua atuação na construção da história da música feita em Salvador - foi criador da Orkestra Rumpillezz, que funde as matrizes percussivas do candomblé com o jazz, e do Rumpilezzinho, laboratório musical e socioeducativo voltado para jovens músicos -, mas também pelo seu trabalho na criação do método Universo Percussivo Baiano (UPB).

A metodologia é fruto de mais de 30 anos de estudos sobre a presença sonora de elementos de matriz africana na música produzida na diáspora negra nas Américas e, particularmente, no Brasil. O maestro e educador sistematizou ferramentas de ensino tendo como diretriz e base, o legado musical constituído pelas populações negras nas diásporas africanas e a consciência de que a música popular brasileira se estrutura a partir das suas raízes negras.

Reconhecido internacionalmente, o método UPB, além de aplicado no programa social Rumpilezzinho, serve também como objeto de pesquisa de publicações acadêmicas na Universidades Federais da Bahia (Ufba) e do Recôncavo da Bahia (UFRB), e integra parte do debate sobre o pensamento e ensino de música no Brasil e exterior, figurando como referência em importantes espaços/organismos da música, como a Orquestra Jovem Tom Jobim (São Paulo), Artur O’Farril & AfroLatin Jazz Orchestra (EUA/México) a Berliner Junged Jazz Orchestrer (Alemanha), entre outros.

O prefeito Bruno Reis destaca que os novos espaços serão importantes para que Salvador continue desenvolvendo sua vocação para centro musical. “Este projeto representa um marco no fortalecimento da economia criativa da nossa cidade e faz uma justa homenagem ao saudoso maestro Letieres Leite, que tanto contribuiu para a cultura musical de Salvador e do Brasil. A Escola de Música e Artes será um verdadeiro celeiro de talentos, proporcionando aos jovens de Salvador as ferramentas necessárias para desenvolverem suas habilidades e se destacarem no cenário musical. Quando entregarmos este projeto, teremos ali naquela região o maior quarteirão cultural do país, se somando a outros equipamentos, como a Cidade da Música e a Casa das Histórias e o Arquivo Público Municipal. Então, neste novo equipamento cultural que entregaremos para a cidade, nada mais justo do que reconhecer e exaltar quem tanto contribuiu para a nossa cidade como Letieres Leite”, diz.

A Escola de Música e Artes Letieres Leite será também a casa das orquestras afrosinfônicas, um elemento único de força e identidade da cultura musical de Salvador, com uma metodologia própria de ensino, desenvolvida também junto a Ubiratan Marques, maestro da Orquestra Afrosinfônica, e Fabrício Mota, da IFÁ. O espaço de formação reunirá professores de música do Brasil, acolhendo estudantes baianos e de fora do país, interessados em aprofundar conhecimentos na base da música afro-baiana, bem como em outros aspectos do mercado musical, como pós-produção, área técnica, produção executiva e composição audiovisual.

Cooperação internacional

Na próxima segunda-feira (10), será celebrada a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica para a gestão de equipamentos culturais entre a Prefeitura de Salvador e a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI). O acordo a ser assinado prevê a gestão do Complexo Cultural de Salvador, que inclui o Arquivo Público Municipal, a Cidade da Música da Bahia, a Casa das Histórias de Salvador e a Galeria Mercado, além da elaboração de todo plano didático e de sustentabilidade da Escola de Música e Artes e da Sala de Espetáculos Letieres Leite, que estão em construção e têm previsão de serem entregues em 2025. Os recursos para a Escola e a Sala de Espetáculos foram viabilizados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Um Acordo Executivo de Cooperação Técnica estabeleceu que esses equipamentos culturais de Salvador sejam geridos em conjunto com a OEI, aproveitando a expertise da organização na gestão dos espaços. A Organização de Estados Ibero-americanos tem experiência na gestão de espaços de cultura no Brasil e no mundo e trabalha com governos de 23 países-membros.