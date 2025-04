CRIME

Magazine Luiza é assaltada na Grande Salvador e quadrilha leva celulares e itens domésticos

Cinco suspeitos foram presos

Cinco homens foram presos suspeitos de assaltar a unidade da Magazine Luiza na Av. Santos Dumont, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na tarde de domingo (6). A polícia encontrou com a quaddrilha diversas armas, tablets, aparelhos celulares, um liquidificador, três relógios e outros aparelhos eletrônicos. >

Após as buscas, os suspeitos foram detidos e, com eles, foram encontrados um veículo com restrição de roubo, duas placas clonadas, uma réplica de arma de fogo ,um revólver calibre .32, uma pistola 9 mm, dinheiro em espécie, sete tablets, sete aparelhos celulares, um liquidificador, três relógios e mais aparelhos eletrônicos.>