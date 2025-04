INSEGURANÇA

Mulher é baleada durante uma tentativa de assalto na Sete Portas; saiba mais

Vítima foi atingida no abdômen

Uma mulher de 45 anos foi baleada no Lardo das Sete Portas, na noite deste sábado. De acordo com testemunhas, durante uma tentativa de assalto a um motociclista, foram realizados vários disparos e um deles atingiu a vítima no lado esquerdo do abdômen. >