Maior avião de carga do mundo pousa em Salvador nesta segunda-feira (31)

Maior avião cargueiro em atividade no mundo, o Antonov An-124 Ruslan pousará em Salvador nesta segunda-feira (31), de acordo com informações obtidas pelo portal Alô Alô Bahia. A aeronave de 69 metros de comprimento e capacidade para cerca de 150 toneladas de carga chegará na cidade às 17h, vinda de Greer, na Carolina do Sul (Estados Unidos). A carga a bordo do voo ADB-3596 não foi divulgada.



O An-124 assumiu novamente o posto de maior avião comercial de carga do mundo após o An-225 Mriya - que ocupou o lugar por 30 anos - ser destruído durante a guerra na Ucrânia. Depois de pernoitar em Salvador, a aeronave seguirá, na terça-feira (1), para Leipzig, na Alemanha, onde fica a principal base operacional da Antonov Airlines. A partida do solo baiano está prevista para 20h, de acordo com a programação da ANAC.