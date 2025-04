BEMBÉ DO MERCADO

Maior candomblé de rua do mundo celebra 136 anos; veja a programação

Serão mais de 65 atividades distribuídas entre celebrações religiosas e apresentações culturais

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2025 às 07:52

Maior candomblé de rua do mundo celebra 136 anos; veja a programação Crédito: Fernando Barbosa - Ascom/Ipac

Santo Amaro, no recôncavo baiano, vai se transformar em um território sagrado, palco de mais de 65 atividades que unem fé, cultura, memória e resistência afro-brasileira, entre os dias 10 e 18 de maio. É que vai acontecer na cidade de Caetano e Maria Bethânia as celebrações em comemoração aos 136 anos do Bembé do Mercado, que é considerado o maior Candomblé de rua do mundo. Reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia (2012), Patrimônio Cultural Nacional (2019) e em busca junta à UNESCO para se tornar Patrimônio da Humanidade, o evento transforma a cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, em um território sagrado da cultura afro-brasileira. >

Antes de movimentar as ruas da cidade de Santo Amaro, a programação inicia neste domingo (4), em Salvador, com a tradicional missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Depois, migra para o recôncavo, com uma agenda intensa e diversa, reunindo mais de 60 comunidades tradicionais de terreiros, além de artistas, pesquisadores e lideranças de todo o Brasil.>

Com uma agenda vibrante e ancestral, o Bembé do Mercado 2025 realiza mais de 65 atividades distribuídas entre celebrações religiosas, apresentações culturais, oficinas de educação patrimonial, seminários, feira, rodas de conversa, exposições, lançamentos de livros e exibições audiovisuais. A programação valoriza os saberes tradicionais, os direitos culturais e o fortalecimento dos territórios de axé, em articulação com instituições acadêmicas, culturais e religiosas.>

As manifestações de fé se iniciam com a missa em homenagem ao Bembé e se expandem em xirês públicos, entrega de oferendas, lavagem do busto de João de Obá e os tradicionais rituais como o ato coletivo de entrega dos presentes a Iemanjá e Oxum na Praia de Itapema. Esse mês, a escola campeã desse ano do carnaval do Rio de Janeiro, a Beija-Flor de Nilópolis, anunciou que seu enredo para o Carnaval 2026 será o Bembé do Mercado. A atual campeã do Grupo Especial quer repetir o título celebrando esta importante manifestação de resistência cultural negra.>

Uma comitiva da Beija-Flor já foi a Santo Amaro para iniciar a pesquisa, reunindo-se com lideranças religiosas, historiadores e autoridades locais. O carnavalesco João Vitor Araújo, em seu terceiro ano na agremiação, destacou: "É um enredo que nos conecta com a ancestralidade e a luta do povo preto". A pesquisa ficará a cargo de Guilherme Niegro, Vivian Pereira e Bruno Laurato.>

Fundado em 1889 pelo Babalorixá João de Obá, o Bembé do Mercado nasceu como um rito de gratidão pela abolição formal da escravidão. Hoje, segue como ato político, religioso e ancestral, reafirmando o protagonismo dos povos de axé, dos saberes tradicionais e da cultura afro-brasileira.>

Programação Religiosa>