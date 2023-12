Maior navio de cruzeiros no Brasil desembarca em Salvador; conheça o MSC Grandiosa

Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Chegou a Salvador o MSC Grandiosa, o maior navio que já navegou em águas brasileiras. O cruzeiro desembarcou na capital baiana nesta terça-feira (5) e foi recebido com festa. O receptivo contou com som da Associação Cultural União das Raças (Acura), já em alto mar.



O registro foi feito pelo diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães em seu Instagram. Com a chegada do MSC Grandiosa, a expectativa é de que 6 mil passageiros desembarquem na cidade. Confira:

A temporada de cruzeiros promete bater recordes. Durante o período, que deve ser o maior em 11 anos, serão cerca de 79 navios atracados no porto de Salvador até maio do ano que vem. Dados do Turismo baiano apontam que 300 mil pessoas devem desembarcar por meio de cruzeiros em Salvador, gerando uma renda de R$ 265 milhões na economia baiana.

Maior navio

O MSC Grandiosa conta com 331 metros de comprimento, três vezes o tamanho de um campo de futebol. De largura tem 43 metros e 75,5 metros de altura, superior a média de um prédio de 20 andares. Além de levar até 6,3 mil passageiros, pode receber 1,7 mil tripulantes e serve 15 mil refeições diárias. São 2.421 cabines. Na construção, feita na França, foram gastos cerca de 1 bilhão de euros.

O navio conta ainda com a Galleria Grandiosa, uma galeria central com loja de grifes luxuosas, sorveteria, restaurantes de especialidades, chocolateria, loja de produtos eletrônicos, comidinhas e souvenirs. No mesmo local, os passageiros podem desfrutar de banda ao vivo e DJ, além de contar com uma discoteca no 18º deck. O teto repleto de LED muda conforme o clima de festa e tem 98,5 metros de comprimento. Ao todo são 19 decks, quatro piscinas, cassino, cinema e até mesmo um parque aquático.