Mais da metade das residências na Bahia são chefiadas por mulheres

No ano de 2023, 53,1% dos lares baianos estavam sob comando feminino

A Bahia segue crescendo no número de residências chefiadas por mulheres. No ano de 2023, 53,1% dos lares baianos estavam sob comando de mulheres. No ano anterior, eram 50,7%. Os dados fazem parte da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnadc) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta sexta-feira (20).