VEJA COMO PREVENIR

Mais da metade dos casos de doença transmitida por gatos na Bahia foram registrados em Salvador

Capital baiana já registrou 996 casos da doença em humanos neste ano

Maysa Polcri

Publicado em 10 de julho de 2024 às 06:15

Sandra resgatou três gatos com esporotricose Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

De todos os 1.640 casos de esporotricose humana registrados na Bahia entre 2022 e junho deste ano, 996 foram em Salvador. É o que apontam dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a pedido da reportagem. As ocorrências na capital baiana correspondem a 60,7% de todos os casos no estado. Só neste ano, foram 175 registros da doença transmitida por gatos na cidade.

A esporotricose é causada por fungos do gênero Sporothrix. Os animais de estimação e as pessoas se contaminam através do contato com solo e vegetação onde os fungos estão presentes. Por isso, a esporotricose também é conhecida como doença do jardineiro.

Um animal contaminado pode transmitir a doença para outros animais e para seres humanos. Os sintomas mais evidentes da contaminação nos pets são lesões que não cicatrizam, especialmente na região da cabeça.

Em menos de um ano, a protetora de animais Sandra Muniz, 59, resgatou três gatos com esporotricose nas ruas de Salvador. Ela leva os animais resgatados para casa, onde realiza o tratamento e, depois, os coloca para adoção. Ciente dos riscos da doença evoluir para casos graves nos felinos, Sandra procurou o Centro de Controle de Zoonose (CCZ) de Salvador todas as vezes - o contato é feito através do Disque 156.

Esporotricose causa lesões que não cicatrizam nos animais Crédito: Reprodução/Redes sociais

“Todos estavam com a cabeça muito machucada por causa da doença. O último que resgatei foi em janeiro deste ano. Deixei ele isolado para não contaminar os outros animais e chamei a zoonose”, conta Sandra Muniz. Os especialistas diagnosticaram a doença e forneceram os medicamentos de forma gratuita. O tratamento é feito com remédios antifúngicos e dura, em média, de seis a dez semanas.

Somente neste ano, o Centro de Controle de Zoonose de Salvador recebeu 646 notificações de animais possivelmente infectados com a doença. Desses, 318 tiveram o diagnóstico positivo para esporotricose. Em todo o ano passado, 993 animais testaram positivo.

A capital baiana conta com a Unidade Móvel de Zoonoses (UZM) desde de 2022. O projeto é inédito no país e faz atendimento gratuito de animais com suspeita de esporotricose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade móvel atende todas as regiões de Salvador, de acordo com as demandas recebidas pelo 156. A doença é de notificação obrigatória no município desde 2018.

"A esporotricose é uma doença que tem tratamento e o abandono não é a solução. Se a pessoa tiver condições financeiras, deve procurar um médico veterinário e, caso não tenha, pode entrar em contato com o 156 para solicitar o atendimento e acompanhamento gratuito dos animais", indica Andrea Salvador, diretora de Vigilância Epidemiológica do município.

Quais são os riscos?

Se não tratada em animais, a esporotricose pode levar à morte. “A lesão é degenerativa e vai tomando proporções. Isso abre portas para outras patologias, seja uma infecção mais grave, presença de larvas ou até necrose óssea com perda do membro lesionado”, explica o médico veterinário Fernando Oliveira.

Animais com acesso às ruas estão mais sujeitos a contaminação, inclusive, pelo contato com outros animais. “A maior parte das lesões ocorrem na cabeça porque os gatos, quando brigam, se machucam nessa parte do corpo”, completa o veterinário.

Os três gatos resgatados por Sandra Muniz foram curados da doença. “Hoje eles estão bem e saudáveis, felizmente”, diz. A protetora dos animais abriga atualmente 31 felinos em sua residência, em Salvador. Quem tiver interesse em realizar a adoção de algum deles, pode entrar em contato através do telefone 71 98171-9829.

Não existe vacina para a esporotricose. Por isso, os tutores devem tomar cuidado ao entrar em contato com os animais infectados. “Os cuidados de prevenção devem ser parecidos com a covid-19. As pessoas precisam utilizar luvas para manusear os animais e desinfectar com hipoclorito de sódio [água sanitária] os objetos utilizados pelos animais”, ressalta o veterinário Fernando Oliveira.