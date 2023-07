Mais de 14 mil frascos de chumbo para munições são apreendidos na BA

Cerca de 14 mil frascos de chumbo para fabricação de munições foram localizados na manhã desta segunda-feira (17), por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis, da Agência de Defesa Agropecuária e do CREA, na cidade de Xique-Xique.



A apreensão aconteceu durante a 47ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada com o apoio de diversos órgãos.



Segundo o comandante da Cippa de Lençóis, major George Porto, o material estava em um box, no Centro da cidade, que comercializava produtos agrícolas.