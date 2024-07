PRISÕES

Mais de 240 foragidos foram localizados em Salvador no primeiro semestre

Cerca de 52 acusados de homicídio foram localizados em Salvador no primeiro semestre de 2024. Ao todo, 242 fugitivos foram encontrados na capital, com 82 acusados de roubo e outros 35 que respondem a processos por tráfico de drogas.

As informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) que informou que os foragidos foram encontrados com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial do órgão. No mesmo período, o estado apresentou uma redução de 11% no número de mortes violentas.