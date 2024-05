VAGAS

Mais de 3 mil universitários são convocados para o Partiu Estágio

Relação dos selecionados está disponível no site da Secretaria de Administração

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 15:59

Porgrama Partiu Estágio Crédito: Divulgação

Ao todo, 3.953 universitários foram convocados para o Partiu Estágio (Edital 01/2024) nesta segunda-feira (6). A relação dos selecionados para o programa está disponível no site da Secretaria da Administração do Governo da Bahia. Os estudantes convocados também receberão mensagem pelo aplicativo WhatsApp, com orientação para acessar o site Ba.Gov.Br, onde encontrarão todas informações necessárias para contratação (apresentação no órgão, prazos, documentação).

Dentre os 3.953 estudantes selecionados, 1.726 são para o preenchimento de vagas na capital e outros 2.227 para cidades da Região Metropolitana e do interior do Estado. Esta é a primeira convocação do Edital 01/2024, lançado em março deste ano, com um total de 6.193 vagas para o Partiu Estágio.

Os selecionados para a vaga de estágio vão receber uma mensagem via whatsapp, informando alteração do seu status no site do Governo. Os convocados deverão acessar o site para verificar os procedimentos, prazos e a forma da entrega da documentação.

Na sequência, os estudantes convocados deverão entrar em contato, através de e-mail ou por telefone, com a unidade de Recursos Humanos do órgão em que irá atuar, no período entre os dias 13 e 24 de maio de 2024, para informações da forma de entrega da documentação exigida.

Os selecionados atuarão em 60 órgãos públicos estaduais, situados em 233 municípios baianos. A convocação contempla estudantes de 123 cursos de nível superior diferentes, com destaque para administração, pedagogia e direito, que possuem o maior número de vagas.

O programa possui também um cunho sócio-econômico, já que concede prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Também são prioritários estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou aqueles que estudaram com bolsa integral na rede privada. O Partiu Estágio prevê 10% das vagas reservadas para estudantes com deficiência, conforme estabelece a Lei federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.

O Edital 01/2024, que foi lançado em março deste ano e encerrou suas inscrições em abril, ainda terá novas convocações de estudantes para suprir todas as 6.193 vagas. O programa de estágio do Governo tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto quando se tratar de estagiário com deficiência. O programa tem carga horária de 4 horas diárias e de 20 horas semanais.