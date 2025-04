LUTA PELA VDA

Mais de 3,5 mil baianos seriam beneficiados se famílias não tivessem negado doar órgãos

Número de doações tem crescido no estado, mas ainda enfrenta barreiras de familiares

Pelo menos 3,5 mil pessoas na fila de espera pela doação de órgãos poderiam ter sido beneficiadas se 1.030 famílias baianas, que se recusaram a doar órgãos e tecidos de parentes que morreram em 2024, tivessem realizado o ato de solidariedade. As informações são da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). >

Segundo Eraldo Moura, coordenador do Sistema de Transplantes da Bahia, as principais causas que levam a família a optar por não doar é o desconhecimento e a dificuldade de se imaginar passando por uma situação semelhante. “As famílias nem sempre conversam sobre a importância da doação e, no momento que falece um parente, elas não têm a percepção do que aquela pessoa queria fazer em vida. A sociedade em si também não pensa que pode vir a precisar de um transplante”, aponta. >