CENSO 2022

Mais de 3,7 mil crianças baianas de até 5 anos não são registradas em cartório

19 cidades tiveram redução do número de crianças com registro de nascimento

Na Bahia, 3.713 crianças de até 5 anos não possuem nenhum tipo de registro de nascimento, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta quinta-feira (8). O número de crianças com registro em cartório cresceu frente a 2010 e já atinge 99,5% dessa parcela da população. Apesar do avanço, 19 cidades baianas tiveram queda na proporção de crianças registradas.