CONCURSO PÚBLICO NACIONAL

Mais de 40% dos inscritos no CPNU na Bahia farão prova em Salvador; saiba número de candidatos em cada cidade

Em Salvador, 68 mil candidatos farão as provas do concurso daqui a um mês, no dia 5 de maio

Publicado em 5 de abril de 2024 às 11:03

Prova Crédito: Divulgação / Freepik

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), novo modelo de seleção de servidores públicos criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), está na sua reta final. As provas acontecem daqui a um mês, no dia 5 de maio, em 228 cidades do país. Na Bahia, o certame será aplicado em 18 municípios, dos quais Salvador tem o maior número de inscritos, com o total de 68.005 candidatos, cerca de 41,8% do total de 162.702 inscritos em todo o estado.

Feira de Santana e Ilhéus são respectivamente a segunda e terceira cidade com maiores números de inscritos no estado, com, respectivamente, 23.217 e 10.639 candidatos.



Com 2,1 milhões de inscritos, o CPNU já é o concurso com o maior número de candidatos realizado no Brasil, superando os recordes anteriores, dos certames do Banco do Brasil de 2021 e 2022, que registraram, respectivamente, 1,6 e 1,5 milhão de inscritos.

Confira o número de inscritos em cada um dos locais de prova da Bahia

Barreiras: 5.442

Bom Jesus da Lapa: 2.888

Brumado: 1.279

Camaçari: 4.270

Eunápolis: 3.157

Feira de Santana: 23.217

Guanambi: 2.832

Ilhéus: 10.639

Irecê: 3.895

Itaberaba: 2.026

Jacobina: 3.414

Jequié: 4.739

Lauro de Freitas: 6.029

Paulo Afonso: 4.143

Ribeira do Pombal: 2.959

Salvador: 68.005

Teixeira de Freitas: 3.676

Vitória da Conquista: 10.091

Aumento no número de locais de prova

Devido ao alto número de inscrições na capital do país, Brasília, a comissão organizadora do CPNU levou em consideração o CEP de residência dos candidatos indicado no ato de inscrição e decidiu ampliar os locais onde serão aplicadas as provas, adicionando oito novas cidades goianas, que ficam no entorno do Distrito Federal.

As provas serão aplicadas também nas cidades de Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Os municípios somaram-se aos 220 que já haviam sido definidos como locais de aplicação, totalizando 228.

Ofício

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou ofícios aos governadores e prefeitos dos municípios onde serão aplicadas as provas. O documento solicita cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.

Além disso, a Fundação Cesgranrio, empresa aplicadora do concurso, em parceria com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, está em contato com as autoridades estaduais e municipais para tratar de questões logísticas e de segurança.