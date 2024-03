TEIXEIRA DE FREITAS

Prefeitura na Bahia está com inscrições abertas para concurso público

Estão abertas as inscrições para participar do concurso da Prefeitura de Teixeira de Freitas, cidade do extremo sul da Bahia, que visa o preenchimento de 874 vagas, dentre imediatas e cadastro reserva, destinadas a profissionais de níveis médio e superior.