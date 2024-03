CRIME

Antes de espancar atual marido da ex até a morte, homem ateou fogo a casa

O homem que espancou o atual marido da ex-companheira até a morte em Porto Seguro , no Sul da Bahia, ateou fogo ao imóvel em que o casal morava antes do crime, que aconteceu na segunda-feira (25). O morto foi identificado como Zenilton Santos Fé dos Santos, de 56 anos.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua do Campo, no distrito de Vera Cruz. O agressor foi até a casa em que a vítima morava com a mulher e ateou fogo ao imóvel depois de uma confusão. Zenilton ainda entrou em briga corporal com o ex da mulher e acabou sendo agredido até a morte. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime também ameaçou de morte a ex-companheira.