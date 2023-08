Mais de 400 alunos ficam sem aula após mortes no IAPI

Moradores limpam local onde homem foi morto a tiros no final de linha do IAPI. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Mais de 400 estudantes da rede municipal ficaram sem aula nesta quarta-feira (30) após duas pessoas serem mortas em menos de 24h na localidade de Nova Divinéia, no final de linha do IAPI, em Salvador. Por conta da sensação de insegurança, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) suspendeu as aulas em quatro escolas.

Foram afeatods os alunos das escolas municipais Marcos Vilaça, Cardeal da Silva, Cmei José da Silva Tavares e Epifânia Silva. No total, 421 estudantes no turno da vespertino. As mesmas escolas devem permanecer fechadas nesta quinta (31), afetando ainda mais estudantes.

Crimes