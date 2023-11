Mais de 5 mil ligações clandestinas são encontradas em estabelecimentos comerciais na Bahia

Só nos nove primeiros meses de 2023, 5.433 ligações clandestinas feitas em segmentos comerciais, como mercadinhos, açougues e padarias, foram identificadas e removidas pela Neoenergia Coelba no estado. Nas operações, foram recuperados 40 milhões de quilowatt-hora de energia. Energia suficiente para abastecer aproximadamente 34.700 residências ou o município de Camaçari, na região Metropolitana, por um período de um mês. Para flagrar as unidades, a distribuidora utilizou um sistema de monitoramento, que contou com o acompanhamento do consumo em tempo real, além de mais de 16 mil inspeções em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.

Além da questão de segurança, as ações em estabelecimentos comerciais visam garantir uma concorrência justa no setor, pois quem furta energia leva vantagem indevida em relação a outras empresas que atuam dentro da legalidade.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Já foram realizadas 96 operações com apoio policial na Bahia nos nove primeiros meses do ano. Os responsáveis pelas unidades flagradas com ligações clandestinas responderão a inquérito para apurar a conduta praticada.