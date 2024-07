MEIO AMBIENTE

Mais de 510 mil hectares foram queimados em incêndios florestais na Bahia em 2023

Brigadistas e outros profissionais do meio ambiente fizeram ações de conscientização

Gil Santos

Publicado em 26 de julho de 2024 às 17:13

Incêndio da Chapada Diamantina Crédito: Bombeiros/ Arquivo

Mais de 510.660 mil hectares foram queimados na Bahia no ano passado. O dado foi divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) com base na plataforma de Monitoramento do Fogo do MapBiomas. Nesta sexta-feira (26), foi lançada a Operação Florestal Bahia 2024, na base avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em Barreiras.

Essa operação é realizada desde 2010 e faz parte do programa Bahia Sem Fogo, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema). Na prática, profissionais de diversos órgãos ligados ao meio ambiente ficam de plantão para atuar na prevenção, preparação e resposta aos incêndios. Este ano, o Corpo de Bombeiros Militar investiu R$ 3 milhões na aquisição de equipamentos, ferramentas e acessórios, que já foram distribuídos para as bases florestais.

Em nota, o Inema informou que o objetivo é fortalecer a atuação conjunta dos poderes públicos, comunidades locais e brigadistas voluntários, na prevenção aos incêndios florestais em todo o estado.

“A cada ano, o programa Bahia Sem Fogo vem aperfeiçoando sua atuação, realizando campanhas anuais de prevenção e fiscalização voltadas para os municípios com maior ocorrência de incêndios florestais no estado, situados nas regiões da Chapada Diamantina e oeste baiano”, diz a nota.

Blitz preventiva realizada com moradores Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Ao contrário do que muita gente pensa, não são as ações climáticas que provocam os incêndios florestais, mas atitudes humanas. O capitão do Corpo de Bombeiros da Bahia, Álvaro Serrão, explica que a falta de conhecimento sobre o manuseio do fogo e a irresponsabilidade são alguns dos fatores que levam a um incêndio, além dos casos criminosos em que a pessoa tem o objetivo de provocar uma queimada.

“Os estudos apontam que em cerca de 95% dos casos o incêndio florestal é provocado por ação humana. Muitas vezes, a pessoa quer fazer uma limpeza do terreno, queimar o lixo ou alguma outra ação parecida e perde o controle da situação. Tem também os casos imprevisíveis, como uma ocorrência que tivemos em que o incêndio começou por conta de um acidente de carro. O fogo se alastrou para a vegetação na beira da estrada e o vento propagou as chamas”, contou.

Ele explicou que em alguns casos um raio, sem ocorrência de chuva, pode dar início a um incêndio, mas que esses fenômenos naturais são mais raros. Na maioria das vezes, é a falta de habilidade do homem com o fogo ou o descaso, como o descarte de uma bituca de cigarro ou uma fogueira que não foi totalmente apagada, que dão início às chamas. Se a umidade do ar estiver baixa, as temperaturas altas, o solo seco e os ventos fortes esse cenário contribuí para um incêndio em grandes proporções.

No ano passado, de julho a outubro, foram 218 incêndios florestais na Bahia. Cerca de 200 bombeiros militares foram empregados, por dia, para atuar na frente ao combate das chamas. Drones e nove aeronaves do modelo Air Tractor foram fornecidos através do programa Bahia Sem Fogo. Este ano, os bombeiros começaram as ações de conscientização da população no primeiro semestre e intensificaram em julho.

O lançamento da Operação Florestal Bahia 2024 foi realizado na base avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em Barreiras, com a presença de diversas autoridades, nesta sexta-feira (26). O período mais crítico dos incêndios florestais na Bahia ocorre entre setembro e outubro. No caso das ações criminosas para queimadas a legislação estabelece prisão e multa que alternam de acordo com o contexto de cada caso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a Operação Florestal de 2023, cerca de 352 bombeiros militares atuaram no combate a 1726 incêndios em 97 municípios da Bahia, além de duas cidades do Piauí. As guarnições também tiveram apoio de 59 viaturas, além de 12 aviões modelo Air Tractor, dois helicópteros e brigadistas.

Canais de denúncia