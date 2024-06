BALANÇO

Mais de 60 pessoas se queimaram durante São João na Bahia, mostra balanço

Houve redução nos casos, que são em sua maior parte ligados a explosão de bomba

Sofia Nachef

Publicado em 25 de junho de 2024 às 16:06

Maioria dos casos tem ligação com uso de bombas Crédito: Arquivo CORREIO

Mais de 60 pessoas precisaram de atendimento médico por causa de queimaduras durante as festas de São João na Bahia, segundo dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Os números são referentes ao período de 20 de junho a esta terça-feira (25) e contam os casos registrados nos hospitais estaduais.

O balanço aponta uma redução no número de atendimentos por queimaduras no São João de 2024 em relação a 2023: 66 ocorrências foram registradas nas unidades de saúde estaduais de referência nesse ano, contra 71 no ano passado. Os dados são referentes ao período entre 20 de junho até às 7h desta terça-feira (25).

Apesar da redução quantitativa de casos no estado, o número de crianças atendidas foi consideravelmente elevado; no Hospital Geral do Estado (HGE) em Salvador, dos 47 pacientes, 21 eram menores de 13 anos.

“São duas notícias boas e uma que nos preocupa. Houve uma redução no número de atendimentos e não tivemos pacientes graves. Isso é muito bom, demonstra um maior cuidado das pessoas com fogos de artifícios e fogueiras. No entanto, as crianças estão sofrendo com queimaduras e a gente pede aos pais e responsáveis que reflitam melhor sobre essa exposição delas no São João”, avalia a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

No interior do estado, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), no Recôncavo, recebeu a maior parte dos pacientes e também teve uma boa redução de atendimentos. Em 2024, foram 13 ocorrências, cinco a menos que no ano passado.

A maior parte dos casos de queimaduras está associada à explosão de bombas e pólvora. No Hospital do Oeste (HO), em Barreiras, e no Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), houve registro de dois atendimentos em cada. No HRJ, os dois casos foram de queimaduras por pólvora e o HO recebeu um caso por pólvora e o outro por explosão de bomba.