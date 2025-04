CONDIÇÃO DEGRADANTE

Mais de 90 trabalhadores são resgatados de trabalho análogo à escravidão na Bahia

Operação ocorreu entre os dias 9 e 16 de abril

91 trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de condições análogas à escravidão em Jacobina, no norte da Bahia. Os homens trabalhavam em duas pedreiras e foram encontrados durante operação realizada entre os dias 9 e 16 de abril. >

A Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) disse ao g1 que os profissionais exerciam a função de quebradores de pedras de arenito em condições degradantes e com esforço físico intenso e repetitivo. A pasta ainda afirmou que a atividade era feita sem o uso de EPIs. >

Eles não tinham direito a higiene ou conforto. Ainda de acordo com a SIT, os mineradoras construíram abrigos de pedra com lonas nas proximidades. Lá eles preparavam as refeições em fogareiros improvisados, além de comerem no chão, o mesmo local em que guardavam as ferramentas e onde colocavam camas improvisadas. >