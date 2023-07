Mais de 900 alunos ficam sem aula após ônibus ser queimado em Sussuarana

Ao menos 920 estudantes de instituições de ensino localizadas na região do bairro de Sussuarana estão sem aula na manhã desta sexta-feira (28). As atividades foram suspensas após um ônibus ser incendiado e outro ser apedrejado por volta das 5h30, na Avenida Ulysses Guimarães, via principal do bairro. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), a suspensão provisória acontece em oito escolas da rede de ensino da capital.