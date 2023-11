Mais de dois mil estudantes de 70 escolas participam de encontro de arte e cultura em Cajazeiras

Crédito: Amanda Chung/Divulgação

Mais de dois mil estudantes movimentaram a cena artística e cultural de Cajazeiras, na tarde desta quinta-feira (30), com apresentações dos projetos estruturantes desenvolvidos durante todo o ano letivo e que integram a Etapa Territorial dos projetos artísticos e culturais da Secretaria da Educação do Estado (SEC). O ginásio poliesportivo do bairro foi o palco para a mostra de cerca de 700 trabalhos classificados na Etapa Escolar.



As criações foram protagonizadas pelos estudantes da rede estadual de 70 escolas de 13 municípios da área do Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26) sob o tema do Bicentenário da Independência, no âmbito dos projetos estruturantes: Tempos de Arte Literária (TAL); Artes Visuais Estudantis (AVE); Festival Estudantil de Teatro (FESTE); Festival Anual da Canção Estudantil (FACE); Encontro de Corais Estudantis (ENCANTE); Dança Estudantil (DANCE); Educação Patrimonial e Artística (EPA) e Produção de Vídeos Estudantis (PROVE). Os trabalhos selecionados, nesta fase, vão ser apresentados na Etapa Estadual, quando acontecerá a culminância com estudantes de toda a Bahia, no mês de dezembro, em Salvador.

O estudante Artur Elias Jesus, 18 anos, 3º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Governador Lomanto Junior, localizado em Itapuã, revelou que, ao trabalhar com o projeto nas áreas de teatro, dança, recital de poesia e música, houve uma mudança na sua perspectiva com relação ao futuro. “Além do aprendizado, que acrescenta muito ao currículo escolar, esta vivência mudou minha visão sobre o futuro, além de também exaltar a cultura negra”.

Para a estudante Francine Varjão, 16 anos, 1º ano do Ensino Médio, do Colégio Estadual Naomar Alcântara, em Cajazeiras 5, a música é a melhor forma de traduzir o que sente e pensa. “Não imaginava que seria assim. Através da música me encontrei e me identifiquei com o tema que escolhemos: 'Jovens negros'. Estudamos e pesquisamos muito e, com a apresentação, revelamos a beleza da cultura negra. Nossa equipe é formada por amigos brancos e negros e queremos dizer que o racismo não tem lugar aqui”, enfatizou.

A diretora do NTE 26, Celeste Gomes, falou sobre a mobilização dos estudantes. “Aqui temos o resultado de toda uma proposta pedagógica que as escolas promoveram em 2023 com um diferencial, que é a integração ao currículo da unidade escolar. O que acontece aqui, hoje, é um verdadeiro mosaico de representatividade e especificidades”, comemorou.