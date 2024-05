AUXÍLIO

Mais três médicos da rede municipal de Salvador se voluntariam para ajuda no RS

Equipe ficará no Sul por 12 dias

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 17:34

SMS Crédito: Divulgação SMS

Mais três profissionais médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) partiram para a missão de Salvar vidas Rio Grande do Sul, na manhã desta quinta-feira (16). São eles: a Residente em Medicina Intensiva (UTI), Maria Elisa, o Clínico Geral e médico do Samu Salvador Felipe Rodrigues, e o médico Felipe Carneiro.

Os profissionais da rede municipal vão fortalecer as equipes de trabalho, ao lado do coordenador médico Dr. Ivan Paiva, que já está no Estado desde o último dia 06 de maio.

As cidades onde irão atuar e suas funções nas equipes de Salvamento serão definidas ao chegar no estado, podem ser no intra hospitalar ou extra hospitalar, conforme os perfis e as experiências de atuação, com previsão de permanecer cerca de 12 dias na missão.

A médica Maria Elisa detalhou um pouco do que está sentindo antes da viagem. “É natural sentir um pouco de medo por estar indo para algo muito diferente da nossa realidade, mas muito feliz em poder contribuir um pouco com quem está precisando”. Para Felipe Rodrigues, é uma mistura de dever com realização: “Sinto uma mistura de cumprir meu dever. Fiz medicina para isso, sempre quis atuar no atendimento pré-hospitalar e quando acontece, infelizmente, uma catástrofe dessa é a chance de a gente ajudar e pôr em prática tudo que a gente treinou e estudou".