Mais três veículos blindados da PF chegam a Salvador em meio à alta de violência

A Polícia Federal (PF) da Bahia vai atuar com cinco veículos blindados nas ações e operações de combate ao crime organizado no estado. É que, no fim da manhã desta sexta-feira (22), mais três viaturas do tipo chegaram no Porto de Salvador a bordo de um navio.



Um deles é de grande porte e do modelo Scorpio, sendo equipado com fuzil e metralhadora. A viatura, que foi fabricada nos Emirados Árabes e tem capacidade para 11 homens, é semelhante aos carros do tipo 'Caveirão', como são conhecidos os veículos usados em grandes operações policiais no Rio de Janeiro.