SALVADOR

Mais um SAC amplia horário para emissão da nova carteira de identidade

Atendimento exclusivo da CIN será feito em horários estendidos e com agendamento prévio

A partir da próxima terça-feira (22), o posto SAC Salvador Shopping passará a funcionar com horário estendido, das 7h30 às 21h, para atender à crescente demanda pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida entra em vigor logo após o feriado e alinha o posto aos demais que já operam com expediente ampliado, como os SACs dos shoppings Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia.>

Durante os dias úteis, o atendimento ocorrerá das 7h30 às 9h exclusivamente para emissão da CIN, seguido por todos os serviços do posto entre 9h e 18h, e retomando o atendimento exclusivo da CIN das 18h às 21h. Aos sábados, o funcionamento será de 8h às 9h para emissão da CIN, de 9h às 13h para os demais serviços, e de 13h às 16h novamente voltado exclusivamente para a CIN.>

O agendamento para emissão da carteira é obrigatório e deve ser feito por meio do aplicativo ou portal www.ba.gov.br, ou pelos números (71) 4020-5353 e 0800 071 5353.>

Primeira via é de graça >

A primeira via da CIN é gratuita e tem como número único de identificação o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Para solicitar o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil original. Se a certidão estiver plastificada, também será exigida uma cópia simples. A nova identidade permite a inclusão de outros documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Informações de saúde como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências, tipo sanguíneo, fator RH e a opção de ser doador de órgãos também podem ser adicionadas.>

O nome social pode ser incluído mediante solicitação. Se houver alteração no nome na certidão de nascimento, somente o novo registro será considerado. A CIN conta ainda com uma versão digital, disponível no GOV.BR três dias após a emissão impressa, e possui QR Code para autenticação e consulta de dados.>