Manifestação contra preço dos combustíveis provoca engarrafamento nas avenidas ACM e Paralela

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Maysa Polcri
Publicado em 24 de março de 2026 às 14:50
Uma manifestação em Salvador contra os altos preços praticados nos postos de combustíveis deixou o trânsito lento nas avenidas ACM e Paralela nesta terça-feira (24). O ato reúne motoristas, motoboys e trabalhadores que dependem do combustível para garantir renda. No início da tarde, eles se reuniram e protestaram em frente à Assembleia Legislativa (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).
No fim da manhã, motociclistas bloquearam um trecho da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), como forma de protesto. Segundo a organização, o movimento é motivado pelo aumento contínuo no valor dos combustíveis, considerado abusivo pela categoria. Os manifestantes também criticam a atuação dos órgãos fiscalizadores e cobram medidas mais efetivas do poder público.
Protesto contra a alta do preço dos combustíveis em Salvador
Entre as principais reivindicações está a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, imposto estadual que impacta diretamente no preço final ao consumidor. O grupo também pede maior fiscalização para coibir práticas consideradas abusivas nos postos.
Nesta terça-feira (24), o aumento do ICMS sobre o etanol, que entraria em vigor nesta semana, foi adiado para 1º de junho de 2026. A medida foi oficializada em decreto publicado na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE) e não atinge a gasolina. A prorrogação ocorre em um momento de alta nos preços na Bahia, com o etanol custando cerca de R$ 5,89 e gasolina, R$ 7,99.