SALVADOR

Manifestação contra preço dos combustíveis provoca engarrafamento nas avenidas ACM e Paralela

Motociclistas fazem protesto em frente à Assembleia Legislativa da Bahia, no CAB

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:50

Protesto contra a alta do preço dos combustíveis em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma manifestação em Salvador contra os altos preços praticados nos postos de combustíveis deixou o trânsito lento nas avenidas ACM e Paralela nesta terça-feira (24). O ato reúne motoristas, motoboys e trabalhadores que dependem do combustível para garantir renda. No início da tarde, eles se reuniram e protestaram em frente à Assembleia Legislativa (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No fim da manhã, motociclistas bloquearam um trecho da avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), como forma de protesto. Segundo a organização, o movimento é motivado pelo aumento contínuo no valor dos combustíveis, considerado abusivo pela categoria. Os manifestantes também criticam a atuação dos órgãos fiscalizadores e cobram medidas mais efetivas do poder público.

Protesto contra a alta do preço dos combustíveis em Salvador 1 de 10

Entre as principais reivindicações está a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis, imposto estadual que impacta diretamente no preço final ao consumidor. O grupo também pede maior fiscalização para coibir práticas consideradas abusivas nos postos.