OPORTUNIDADE

Maquiagem, recepção e mais: veja os cursos gratuitos oferecidos em Salvador

Quatro novos cursos gratuitos são promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Esther Morais

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 08:32

Treinar para Empregar oferece cursos gratuitos no mês de fevereiro Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O mês de fevereiro vai começar com quatro novos cursos gratuitos promovidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), através do programa Treinar para Empregar. As inscrições já podem ser feitas através do Salvador Digital.

Um dos cursos é Agente de Resíduos Sólidos com Mentoria, com carga horária de 192 horas. A aulas serão realizadas no Senai Dendezeiros, no Bonfim, de 3 de fevereiro a 23 de abril, das 13h às 17h. São oferecidas 30 vagas.

Outra opção é o curso de Recepção e Atendimento em Ambiente Hospitalar a ser ministrado no Senac Aquidabã, na Avenida José Joaquim Seabra, de 6 a 17 de fevereiro, das 8h às 12h, tendo uma carga horaria de 30 horas. São oferecidas um total de 16 vagas.

Quem preferir, pode se inscrever para o curso de Penteados e Maquiagem, com aulas de 3 a 14 de fevereiro, das 13h às 17h, também no Senac Aquidabã. A carga horaria é de 40 horas e são disponibilizadas 11 vagas.

Ainda no Senac Aquidabã, o curso de Camareira em Meio a Hospedagem será realizado de 4 de fevereiro a 14 de abril, das 13h às 17h, tendo uma carga horaria de 160 horas. São 25 vagas no total.