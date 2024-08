CORRIDA

Maratona Salvador terá versão para crianças de 2 a 12 anos

A Maratona Salvador, que acontece no dia 22 de setembro próximo no Parque dos Ventos, na orla da Boca do Rio, já se consolidou no calendário de eventos esportivos do município. Pensando também no público infantil, os organizadores da competição criaram a Marotinha, que acontece no dia 21 de setembro, no Shopping da Bahia, na Avenida ACM.