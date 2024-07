CORRIDA

Maratona Salvador conta com inscrição solidária em prol do Martagão Gesteira

Evento acontece em 22 de setembro

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 16:02

Maratona Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom

Os interessados em participar da Maratona Salvador, que acontece no dia 22 de setembro próximo no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, poderá aproveitar a inscrição solidária e ajudar o Hospital Martagão Gesteira, que funciona no bairro do Tororó. Nesta opção, 10% do valor da inscrição da corrida pago pelo atleta será destinado à instituição.

"A gente entende que a Maratona Salvador é um evento muito plural, que atende pessoas de diversos tipos, classes sociais, gostos e interesses. Achamos que seria muito legal unir justamente essas diferentes pessoas em torno de mais uma causa comum além da corrida", conta o diretor técnico da Maratona, Douglas Cerqueira.

Ele lembra que o hospital, especializado em atendimento a crianças e adolescentes, promove milhares de atendimentos que certamente contribuem decisivamente para a saúde e bem-estar da população. "Então a Maratona Salvador, pensando na importância do Hospital Martagão Gesteira, resolveu permitir aos atletas que, através das suas inscrições, ajudassem um local tão relevante para a nossa sociedade", completa.

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, afirma que essa iniciativa foi a forma encontrada para apoiar uma instituição respeitada e que faz um trabalho incrível. "A Maratona de Salvador nasceu com esse objetivo de ser mais do que uma prova, de se tornar um evento com a magnitude necessária para levantar bandeiras e contribuir com questões sociais e ambientais. A cada nova edição, formamos parcerias que nos orgulha e fortalecem nosso propósito", diz.

Instituição filantrópica que atende pacientes de todo o estado da Bahia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Martagão Gesteira foi responsável, em 2023, por 68% das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos na Bahia. Foi responsável também por 43% dos tratamentos oncológicos; por 42% das cirurgias cardíacas e por 21% das cirurgias neurológicas. Em média, por ano, o Hospital realiza mais de 500 mil atendimentos, em 27 especialidades médicas.

Maratona Salvador

Presente no Calendário de Turismo Esportivo da cidade e com apoio da Prefeitura de Salvador, por meio da Saltur, a corrida chega à 6ª edição e deverá reunir mais de dez mil competidores de todo o Brasil. O evento oferece provas de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona).