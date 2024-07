OLIMPÍADAS

Corredora baiana é sorteada para participar de maratona de amadores nos Jogos de Paris

Juliana Costa ganhou sorteio da Triação Assessoria Esportiva e embarca para França no próximo mês

A jovem baiana Juliana Costa, de 32 anos, foi sorteada para participar dos jogos Olímpicos de Paris, iniciados na próxima sexta-feira (26). A soteropolitana vai participar da Marathon Pour Tous – a maratona dos amadores, no dia 10 de agosto, entre a maratona profissional masculina, que vai acontecer no meso dia pela manhã, e a maratona feminina, que será no dia 11, e encerrará os Jogos Olímpicos.