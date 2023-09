Marcelo Nilo recebe Comenda 2 de Julho na Assembleia Legislativa

Sessão especial aconteceu no Plenário da Alba. Crédito: Paula Froes

“Durante toda a sua permanência nesta casa, Marcelo fez política com P maiúsculo”. Foi com essas palavras que o deputado estadual Euclides Fernandes (PT) deu início à sessão de entrega da Comenda 2 de Julho, a honraria mais alta da Casa legislativa, ao deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos).



A cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (31), no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Entre os presentes, estavam o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), o ex-prefeito e presidente da Fundação Índigo ACM Neto (União Brasil) e o ex-governador Paulo Souto (União Brasil).

Marcelo Nilo tem um longo currículo na política, com cinco mandatos seguidos na presidência da Assembleia Legislativa, quatro assunções como governador interino, sete mandatos como deputado estadual e um como deputado federal. Ele é o presidente mais longevo da história da Alba. Segundo o ex-deputado, que estava habituado a conceder comendas, é emocionante estar do outro lado, sendo ele o homenageado.

“Eu jamais imaginei estar aqui nesse momento, sendo condecorado na casa das leis, na casa do povo. Foi uma deferência muito grande dos pares da Assembleia Legislativa para um homem que viveu cada centímetro quadrado aqui do poder legislativo baiano”, disse Marcelo Nilo, que recebeu a medalha das mãos do atual presidente da Alba, o deputado Adolfo Menezes (PSD).

Além da Comenda, a sessão especial contou com a inauguração da foto de Nilo na galeria de presidentes da Assembleia Legislativa da Bahia. De acordo com ele, deixar sua imagem para a posteridade num lugar onde foi tão feliz é uma honra.

Além de comenda, ex-deputado ganhou imagem na galeria de presidentes da Alba. Crédito: Paula Froes

Sobre os próximos passos na política, Nilo afirmou que seu futuro ‘só pertence a Deus’, mas tem planos traçados. “Eu vou disputar a vaga para o Tribunal de Contas dos Municípios. Acho que vai ser uma eleição difícil, enfrentar um candidato do governo não é fácil, mas eu vou lutar. Se eu ganhar, vou ser conselheiro. Se perder, vou avaliar a candidatura a deputado federal em 2026”, afirma.

Oposição de Marcelo Nilo por muitos anos, ACM Neto conta que, mesmo antes de se tornarem amigos, o respeito mútuo e sua admiração pelo ex-deputado sempre falaram mais alto. “[Desde então] eu via uma pessoa de caráter, que defendia as suas crenças e os seus princípios. Essa homenagem não é apenas dos deputados estaduais, eu acredito que seja de todos nós, dos cidadãos baianos que puderam, direta ou indiretamente, se beneficiar do trabalho desse grande homem público ao longo de 40 anos de serviços prestados ao nosso estado”, declarou o ex-prefeito.

Em seu discurso, o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou sentir orgulho da trajetória política de Nilo. “Outros tentaram, outros podem até tentar, mas só ele foi presidente desta casa cinco vezes, por dez anos consecutivos. E não é fácil ser presidente de um poder, liderar os seus pares e ter a admiração de seus colegas”, disse.