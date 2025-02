SHOW GRATUITO

Marcia Castro abre Circuito da Folia em shopping da capital no sábado (22)

Artista cantará sucessos do álbum 'Roda de Samba Reggae'

A cantora Marcia Castro vai levar a sua turnê de verão, com sucessos do álbum 'Roda de Samba Reggae', para a abertura do Circuito da Folia, no Salvador Shopping. O show será realizado no próximo sábado (22), às 18h, no espaço montado no piso L1, com acesso pela Caixa Econômica.>