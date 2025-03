POLÍTICA

Marcus Di Flora é o novo titular da Secretaria de Comunicação

Cargo estava vago desde a saída de André Curvello no início deste ano

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (31) a nomeação do publicitário mineiro Marcus Vinicius Di Flora como novo titular da Secretaria de Comunicação (Secom). Com mais de 25 anos de experiência na área de comunicação e pesquisa de opinião, Di Flora já atuou em diversos setores da administração pública e em projetos no setor privado. Ele vai substituir o secretário interino Luciano Suedde, que estava na função desde a saída de André Curvelho no início deste ano. >