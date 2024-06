INDEPENDÊNCIA

Mariene de Castro, Gerônimo e ultramaratona: confira as atrações da festa de 2 de Julho em Salvador

Programação começa no dia 29 de junho e encerra no dia 05 de julho

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de junho de 2024 às 05:15

Prefeito Bruno Reis fez anúncio sobre a programação do 2 de Julho em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

A 201ª celebração da Independência da Bahia contará com oito dias de eventos em celebração a data que as tropas portuguesas foram expulsas do território baiano. A programação foi anunciada na tarde desta terça-feira (18), pela Prefeitura de Salvador. Entre as atrações estão o Cortejo Afro, os cantores Mariene de Castro e Gerônimo Santana, além da chegada do fogo simbólico a Salvador.

A celebração começa no dia 29, às 19h, com o espetáculo de dança "Ao Pé do Caboclo", inspirado na obra da coreógrafa Lia Robatto, que realizava as apresentações no Largo do Campo Grande, na década de 1970. Nesse ano, a releitura fica a cargo do Balé Folclórico da Bahia, que volta ao largo também no dia 30, no mesmo horário.

“Esse é um sonho que estou conseguindo realizar: trazer um dos espetáculos que me incentivaram a fazer teatro. Vamos manter a tradição de meclar o teatro e a dança para o 2 de Julho, com uma grande performance, que terá mais de 100 artistas e que eu tenho certeza de que será inesquecível”, comentou o presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM) Fernando Guerreiro.

Às 7h do dia 30, está prevista a saída do fogo simbólico do Recôncavo Baiano em direção ao bairro de Pirajá, em Salvador. Nesse ano, a trajetória da pira simbólica será feita, concomitantemente, em dois municípios da região: Cachoeira e Mata de São João. No dia seguinte, às 12hs, os fogos se encontram na cidade de Simões Filho e partem em direção a Pirajá, onde chegam às 16h30. As chamas devem atravessar os municípios de Saubara, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho, Dias D'Ávila, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho.

No dia 01, a Celebração do Te Deum será realizada na Catedral da Sé, localizada no Largo Terreiro de Jesus, às 09h. A celebração terá a participação do Coral da Basílica do Bonfim, regido pelo maestro Francisco Carlos Rufino. No mesmo dia, haverá a inauguração do painel de grafite de Pirajá, às 16h. Em seguida, os presentes poderão aproveitar o show do Cortejo Afro, no Largo de Pirajá, com início previsto para às 17h. No início da noite, às 18h, será realizada a Ultramaratona da Independência, com partida na orla da Boca do Rio. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho.

O Largo do Campo Grande ficará movimentado nos dias 03 e 04 de julho. Na quarta-feira (3), o cantor Gerônimo Santana se apresenta junto com a Banda Mont Serrat, às 17h. Em seguida, ocorre o Baile da Independência, com apresentação da Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados. Na quinta (4), a cantora Mariene de Castro realiza um show especial no largo às 19h. Antes, o Coral da Cidade abre os trabalhos às 17h.

A programação se encerra no dia 05, com o retorno dos carros da Cabocla e do Caboclo para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô, a partir das 18h. Na praça também será realizado o último evento da celebração da Independência da Bahia: o Samba do Caboclo, com previsão de início para às 20h.