INCIDENTE NO MAR

Marinheiros resgatam barco à deriva com cinco pessoas em Porto Seguro

Um barco pesqueiro que estava à deriva foi resgatado na tarde do sábado (24), na praia da Barra, em Porto Seguro, no Sul da Bahia. A embarcação levava cinco pessoas.

Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação foi instaurado para apurar as causas e circunstâncias do acidente. Como determina a lei, todos documentos do caso serão encaminhados ao Tribunal Marítimo ao final do procedimento.