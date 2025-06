MUTIRÃO

Maternidade da Ufba oferece 500 vagas para consultas, exames e procedimentos; veja como agendar

Agendamento acontece a partir desta quarta-feira (18) e atendimentos serão realizados no dia 5 de julho

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de junho de 2025 às 08:01

Maternidade Climério de Oliveira Crédito: Reprodução / Siunis

A Maternidade Climério de Oliveira (MCO-Ufba/Ebserh) está com agendamento aberto para 500 vagas para exames e procedimentos, dentro do programa “Ebserh em Ação - Agora Tem Especialistas – Da Consulta ao Tratamento”. Serão oferecidos exames laboratoriais, de mamografia, ultrassonografia geral transvaginal, de mamas, dentre outras, e testes para o diagnóstico de surdez em crianças até 12 anos de idade. Já as consultas realizadas serão nas especialidades de cardiologia, mastologia, planejamento reprodutivo, psiquiatria e pré-natal de alto risco. >

As pessoas interessadas devem procurar a instituição – pessoalmente ou por telefone – a partir desta quarta-feira (18), para o mutirão que acontecerá no dia 5 de julho. Além disso, haverá atendimento nas áreas de fisioterapia geral e pélvica, serviço social, psicologia e atividades educativas na sala de espera ambulatorial com foco em promoção da saúde, mobilidade e orientações para o autocuidado.>

“Quando a gente abre as portas em um mutirão, não é só para fazer exames e consultas especializadas, é para dar respostas, acolher e garantir o direito à saúde. Essa é a força do SUS que a Ebserh, junto com MCO-Ufba, tem levado para quem mais precisa. Por isso, a maternidade tem se dedicado, ao longo dos meses, a promover diversos momentos como esse - com esforços concentrados, mutirões e parcerias com outras instituições de saúde pública na Bahia – sempre com o compromisso de ampliar o acesso e qualificar o cuidado”, afirma o chefe do setor de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, Thiago Cardoso.>

Os agendamentos podem ser feitos de modo presencial na sede da MCO-Ufba/Ebserh, no bairro de Nazaré, ou por telefone: mamografia (71 3283-9306); consultas e exames (71 3283-9269). Já os exames laboratoriais devem ser agendados apenas presencialmente no setor de marcação do laboratório. O agendamento presencial pode ser feito entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira, portando documento oficial com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e requisição do exame e/ou consulta. A marcação estará disponível até que as vagas sejam preenchidas.>

Ebserh em Ação >

O mutirão é uma iniciativa da estatal com o apoio do Ministério da Saúde (MS) nos mesmos moldes do projeto ocorrido no fim do ano passado, quando realizou quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames visando reduzir o tempo de espera da população por procedimentos assistenciais no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação está alinhada às diretrizes da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES) e tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro.>

“Ao concentrar atendimentos em um único dia, a ação permite acelerar o fluxo de pacientes que aguardam na regulação, com foco em especialidades de alta demanda e impacto assistencial, como ginecologia, mastologia, cardiologia, psiquiatria e exames de imagem. Além da ampliação do acesso, o Ebserh em Ação otimiza o uso da estrutura hospitalar em um dia não habitual, sem impactar a rotina assistencial regular”, Thiago Cardoso.>