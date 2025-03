VEM AGUACEIRO AÍ

Mau tempo: veja as 14 cidades baianas com alerta de risco de chuvas intensas emitido pelo Inmet

Além do aguaceiro são esperados ventos intensos que podem chegar a uma velocidade de até 60 quilômetros por hora

Apesar da chuva que vai em Salvador nesta terça-feira (25), a capital baiana ficou de fora do alerta emitido pelo Inmet. As cidades que serão afetadas por estas chuvas intensas, de acordo com a previsão do instituto, estão todas no extremo oeste baiano: Angical, Baianópolis, Barreiras, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Formosa do Rio Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia e São Desidério.>

O outono no Hemisfério Sul começou no dia 20 de março e termina no dia 20 de junho. A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, principalmente no Brasil Central. Neste período, as chuvas são mais escassas no interior do Brasil, em particular no semiárido nordestino. Durante a estação, observam-se as primeiras ocorrências de fenômenos adversos, típicos do outono, como: nevoeiros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; geadas nas regiões Sul e Sudeste e em Mato Grosso do Sul; neve nas áreas serranas e nos planaltos da Região Sul e friagem no sul da Região Norte e nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e até mesmo no sul de Goiás.>