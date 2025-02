RANGO NA FOLIA

McDonald's de Ondina funcionará durante o Carnaval; veja os horários

Salão da loja estará fechado e vendas serão realizadas através de filas na pista drive-thru da unidade

Esse ano, pela primeira vez, o folião vai poder comer Mc Donald´s dentro do próprio circuito de Carnaval. A rede de fastfood anunciou que a unidade inaugurada no ano passado na Avenida Oceânica, em Ondina, no coração do circuito Dodô, montará uma operação para atender o folião com horário especial, a partir do Fuzuê, que acontece neste sábado (22) e seguirá até a terça de Carnaval (4). Nesse período, a loja estará aberta a partir das 12h e seguirá até às 5h do dia seguinte. O processo de compra funcionará no modelo walk-thru, em que os clientes seguem a pé, através de filas, na pista drive-thru da unidade. No local também estarão caixas móveis, a fim de acelerar o processo de compra. >